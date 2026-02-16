$42.990.00
Индонезия подготовит восемь тысяч военнослужащих для гуманитарной миссии в Секторе Газа

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Индонезия завершила формирование контингента из 8000 военнослужащих для гуманитарной миссии в Секторе Газа. Первая группа прибудет в апреле, а основные силы будут готовы к июню 2026 года.

Индонезия подготовит восемь тысяч военнослужащих для гуманитарной миссии в Секторе Газа
Фото: AP

Вооруженные силы Индонезии (TNI) завершили формирование структуры контингента, который планируется привлечь к послевоенному восстановлению анклава в рамках инициативы США. Представитель армии бригадный генерал Донни Прамоно подтвердил полную готовность войск к развертыванию, как только правительство страны примет соответствующее политическое решение. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Военное руководство подготовило сводную бригаду численностью 8000 человек, которая будет проходить медицинские осмотры и финальную проверку боеготовности до конца февраля. Согласно плану, первая передовая группа из 1000 военнослужащих сможет прибыть в Газу уже в апреле, а основные силы будут полностью укомплектованы и готовы к отправке до июня 2026 года.

Государства-члены Совета мира пообещали выделить более 5 млрд долларов на восстановление Сектора Газа – Трамп15.02.26, 22:23 • 2256 просмотров

Наши войска полностью готовы и могут быть отправлены в сжатые сроки, как только правительство предоставит официальное разрешение

– подчеркнул бригадный генерал Прамоно.

Гуманитарный характер миссии и роль в плане Трампа

Индонезия стала первым государством, которое официально подтвердило готовность предоставить персонал для Международных стабилизационных сил, созданных под эгидой "Совета мира" Дональда Трампа.

Министерство иностранных дел страны подчеркивает, что мандат миссии будет исключительно гуманитарным: военные сосредоточатся на медицине, защите гражданских и восстановлении инфраструктуры, избегая любого участия в боевых операциях.

"Врачи без границ" приостановили работу в больнице Насера в секторе Газа из-за вооруженных лиц в масках15.02.26, 02:24 • 8954 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Мобилизация
Ассошиэйтед Пресс
благотворительность
Индонезия
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Сектор Газа