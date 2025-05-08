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Індія подасть заявку на проведення фіналу чемпіонату світу з тестового крикету у 2027 році

Київ • УНН

 • 3488 перегляди

Індія планує подати заявку в ICC на проведення фіналу ЧС з тестового крикету у 2027 році. Це може вплинути на графік матчів в Англії та створити проблеми через відносини з Пакистаном.

Індія подасть заявку на проведення фіналу чемпіонату світу з тестового крикету у 2027 році

Індія хоче провести фінал Чемпіонату світу з тестового крикету (WTC) у 2027 році. Офіційна пропозиція має бути подана до Міжнародної ради з крикету (ICC) цього літа, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Заявка Індії на проведення фіналу WTC матиме серйозні наслідки для літнього розкладу Англії та може створити логістичні проблеми для ICC, враховуючи відносини Індії з Пакистаном, які ще більше погіршилися після авіаударів цього тижня в Кашмірі.

Два попередні фінали WTC проводилися в Англії – перший у Роуз Боул у Гемпширі у 2021 році, потім переїхав до Овалу у 2023 році. Цьогорічний головний турнір між Австралією та Південною Африкою відбудеться на Лордс наступного місяця.

Видання The Guardian дізналося, що Індія висловила намір подати заявку на проведення фіналу у 2027 року на засіданні комітету головних виконавчих директорів ICC у Зімбабве минулого місяця. Рада з контролю за крикетом в Індії представлена в комітеті ICC її головним виконавчим директором Аруном Сінгхом Дхумалом, тоді як його попередник Джей Шах є головою ICC, тому офіційна заявка Індії розглядатиметься як доконаний факт.

Хоча Рада з крикету Англії та Уельсу не припускала, що прийматиме фінал WTC постійно, англійське літо та сильний внутрішній ринок квитків незалежно від того, які команди кваліфікуються, роблять саме Британію природним місцем проведення.

Індія наполягає на швидкому прийнятті рішення, оскільки їй знадобиться час, щоб організувати додатковий домашній тестовий матч для Англії у 2027 році, якщо фінал WTC буде проведено в іншому місці.

Доповнення

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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