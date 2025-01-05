В програму спортивних змагань британської армії включать перегони на дронах - Telegraph

Програма спортивних змагань у британській армії поповниться перегонами безпілотників. Найближчими тижнями Спортивна рада королівських Збройних сил офіційно визнає Асоціацію британських армійських дронів. Про це повідомляє The Daily Telegraph, пише УНН.

Ми заохочуємо різні спортивні захоплення. Не обов'язково грати у футбол, регбі або крикет. Чим більше різноманітності, тим краще. Особливо якщо військовослужбовці під час змагань отримують навички, які потім можна використовувати в армії - цитує видання слова джерела в керівництві Сухопутних військ Великої Британії.

Як зазначає видання, Всесвітня федерація повітряних видів спорту (FAI) визнає діяльність, яка включає польоти безпілотників на задану відстань. Британська армія планує це запровадити цього місяця.

Зауважується, що учасники цих змагань керують безпілотниками за допомогою гарнітури віртуальної реальності без GPS або програмного забезпечення для стабілізації, встановленого на звичайних дронах. У кожній гонці беруть участь вісім спортсменів, які повинні пройти кілька кіл за заданим маршрутом швидше за своїх суперників.

До 2017 році підполковник Карл Езе з армійського резерву вивчав та майстрував дрони. Згодом заснував неофіційну команду британської армії з цього виду спорту та взяв участь у першому військовому міжнародному турнірі з перегонів безпілотників у Сіднеї (Австралія).

У 2021 році Езе запропонував британській армії проєкт, який продемонстрував необхідність навчання сотень операторів безпілотників FPV, але його не оцінили. Проте повернулися до цієї ідеї після повномасштабного вторгнення росії в Україну, дивлячись на успіх ЗСУ в користуванні дронів на полі бою.

Як підкреслює видання, подібні змагання популярні у Великій Британії та серед цивільних. У жовтні 2024 року перегони безпілотників відбулися в Лондоні та Колчестері. Передбачається, що у 2025 році кількість таких змагань збільшиться.

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