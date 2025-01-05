В программу спортивных соревнований британской армии включат гонки на дронах - Telegraph

Программа спортивных соревнований в британской армии пополнится гонками беспилотников. В ближайшие недели Спортивный совет королевских Вооруженных сил официально признает Ассоциацию британских армейских дронов. Об этом сообщает The Daily Telegraph, пишет УНН.

Мы поощряем различные спортивные увлечения. Не обязательно играть в футбол, регби или крикет. Чем больше разнообразия, тем лучше. Особенно если военнослужащие во время соревнований получают навыки, которые потом можно использовать в армии - цитирует издание слова источника в руководстве Сухопутных войск Великобритании.

Как отмечает издание, Всемирная федерация воздушных видов спорта (FAI) признает деятельность, которая включает полеты беспилотников на заданное расстояние. Британская армия планирует это ввести в этом месяце.

Замечается, что участники этих соревнований управляют беспилотниками с помощью гарнитуры виртуальной реальности без GPS или программного обеспечения для стабилизации, установленного на обычных дронах. В каждой гонке участвуют восемь спортсменов, которые должны пройти несколько кругов по заданному маршруту быстрее своих соперников.

До 2017 году подполковник Карл Эзе из армейского резерва изучал и мастерил дроны. Впоследствии основал неофициальную команду британской армии по этому виду спорта и принял участие в первом военном международном турнире по гонкам беспилотников в Сиднее (Австралия).

В 2021 году Эзе предложил британской армии проект, который продемонстрировал необходимость обучения сотен операторов беспилотников FPV, но его не оценили. Однако вернулись к этой идее после полномасштабного вторжения России в Украину, глядя на успех ВСУ в пользовании дронов на поле боя.

Как подчеркивает издание, подобные соревнования популярны в Великобритании и среди гражданских. В октябре 2024 года гонки беспилотников состоялись в Лондоне и Колчестере. Предполагается, что в 2025 году количество таких соревнований увеличится.

В Дании заметили около 20 дронов над портом, полиция начала расследование