Индия подаст заявку на проведение финала чемпионата мира по тестовому крикету в 2027 году
Киев • УНН
Индия планирует подать заявку в ICC на проведение финала ЧМ по тестовому крикету в 2027 году. Это может повлиять на график матчей в Англии и создать проблемы из-за отношений с Пакистаном.
Индия хочет провести финал Чемпионата мира по тестовому крикету (WTC) в 2027 году. Официальное предложение должно быть подано в Международный совет по крикету (ICC) этим летом, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Заявка Индии на проведение финала WTC будет иметь серьезные последствия для летнего расписания Англии и может создать логистические проблемы для ICC, учитывая отношения Индии с Пакистаном, которые еще больше ухудшились после авиаударов на этой неделе в Кашмире.
Два предыдущих финала WTC проводились в Англии – первый в Роуз Боул в Гэмпшире в 2021 году, затем переехал в Овал в 2023 году. В этом году главный турнир между Австралией и Южной Африкой состоится на Лордс в следующем месяце.
Издание The Guardian узнало, что Индия выразила намерение подать заявку на проведение финала в 2027 году на заседании комитета главных исполнительных директоров ICC в Зимбабве в прошлом месяце. Совет по контролю за крикетом в Индии представлен в комитете ICC ее главным исполнительным директором Аруном Сингхом Дхумалом, тогда как его предшественник Джей Шах является председателем ICC, поэтому официальная заявка Индии будет рассматриваться как свершившийся факт.
Хотя Совет по крикету Англии и Уэльса не предполагал, что будет принимать финал WTC постоянно, английское лето и сильный внутренний рынок билетов независимо от того, какие команды квалифицируются, делают именно Британию естественным местом проведения.
Индия настаивает на быстром принятии решения, поскольку ей понадобится время, чтобы организовать дополнительный домашний тестовый матч для Англии в 2027 году, если финал WTC будет проведен в другом месте.
Дополнение
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