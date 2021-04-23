Імунолог пояснив, чому імунітет до COVID-19 після вакцини вищий за природний після перенесеної хвороби

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"Вірніше буде сказати так: рівні антитіл до спайк-білку, який є важливим елементом захисту від інфікування після двох доз вакцинації, як правило, все-таки вищий, аніж у більшості з тих, хто перехворів. Але й ті, хто перехворів, також мають дуже різноманітну інформацію про структуру вірусу, що робить їхню імунність набагато більш ґрунтовною до вірусу", - розповів імунолог.

Деталі

Донський зауважив, що для самозаспокоєння є можливість перевірити "міцність" імунітету до COVID-19 після щеплення.

"Якщо людину вакцинували щепленням, що базується на появі антитіл до спайк-білку, то можна поміряти рівень антитіл до спайк-білку", - пояснив лікар.

Доповнення

Опитування ЮНІСЕФ в Україні показало, що 63% українців готові вакцинуватися проти COVID-19.

Нагадаємо, імунолог Борис Донськой розкритикував антивакцинувальників і людей, які відмовляються вірити в пандемію COVID-19, назвавши їхні переконання деградацією критичного мислення.

Вакцинація в Україні

В Україні загалом 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії. Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 485 700 людей.

Сьогодні, 23 квітня, в Україну доставили ще понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.