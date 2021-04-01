Поховання родича - єдине, що змінює їхні переконання: імунолог жорстко розкритикував тих, хто не вірить у COVID-19

Цитата

“Це — дуже важкий контингент. Це та сама ситуація, коли людина відкидає реальність і вірить в казку, бо їй так зручніше. Це те саме, що вірити в пласку землю — таких людей хіба переконає Юрій Гагарін, який літав у космос. Це ірраціональне почуття, яке базується на якихось віруваннях, а не на логіці... Їх просто треба було в школі коректніше вчити, не дебілізувати по телебаченню передачами „Битва Екстрасенсів“, не псувати їхню психіку — і тоді, можливо, таких людей було б менше, якби не деградація їхнього критичного мислення”, — зазначив Донськой.

Деталі

Імунолог пояснює, що такі люди дуже легко піддаються навіюванню з боку зацікавлених людей або маніпуляторів — і це головна проблема, з якою потім змушені будуть стикатися лікарі, рятуючи їм життя.

“Такими людьми легше маніпулювати. Скажеш їм, що цей препарат лікує від всього — вони побіжать в аптеку і будуть його купувати. Скажеш їм, що немає COVID-19 — вони в це вірять. Тому навряд чи таких людей можна якимось чином переконати. Єдиний спосіб — коли така людина ховає свого родича... Тоді іноді у них в голові торкають нюанси, і вони можуть почати сумніватися у своїй вірі. Але це тільки ось так. Ніякі слова, ніякі науки не переконають людину, що земля не пласка”, — підсумував Донськой.

Доповнення

За минулу добу 17 170 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 163 мобільними бригадами з імунізації та 793 пунктами щеплення. Загалом 248 736 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 2 особи. Станом на 31 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 387 611 людей. Також за даними МОЗ у 21 області України та у Києві перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. “Червоних” зон за поширенням коронавірусу досі 11.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.