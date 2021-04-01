Погребение родственника - единственное, что меняет их убеждения: иммунолог жестко раскритиковал тех, кто не верит в COVID-19

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“Это — очень тяжелый контингент. Это та самая ситуация, когда человек отвергает реальность и верит в сказку, потому что ему так удобнее. Это то же самое, что верить в плоскую землю — таких людей мало убедит Юрий Гагарин, который летал в космос. Это иррациональное чувство, основанное на каких-то верованиях, а не на логике... Их просто надо было в школе корректно учить, а не дебилизировать по телевидению передачами „Битва Экстрасенсов“, не портить их психику — и тогда, возможно, таких людей было бы меньше, если бы не деградация их критического мышления”, — отметил Донской.

Детали

Иммунолог объясняет, что такие люди очень легко поддаются внушению со стороны заинтересованных людей или манипуляторов — и это главная проблема, с которой потом вынуждены будут сталкиваться врачи, спасая им жизнь.

“Такими людьми легче манипулировать. Скажи им, что этот препарат лечит от всего — они побегут в аптеку и будут его покупать. Скажи им, что нет COVID-19 — они в это верят. Поэтому вряд ли таких людей каким-то образом можно убедить. Единственный способ — когда такой человек хоронит своего родственника... Тогда иногда у них в голове трогают нюансы, и они могут начать сомневаться в своей вере. Но это только вот так. Никакие слова, никакие науки не убедят человека, что земля не плоская”, — подытожил Донской.

Дополнение

За минувшие сутки 17170 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами прививки. В общем 248 736 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека. По состоянию на 31 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 человек. Также по данным Минздрава в 21 области Украины и в Киеве превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. “Красных” зон за распространением коронавируса еще 11.

Напомним, в Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина сейчас ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинированно в течение 2021 года.