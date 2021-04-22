Більшість українців готові вакцинуватися проти COVID-19 - дослідження ЮНІСЕФ

Результати опитування

Опитування показало, що ефективним способом захиститися від COVID-19 більшість українців вважають вакцинацію. Якби була змога безоплатно прищепитися від COVID-19, 63% опитаних хотіли б це зробити, проте 31% з них — лише певною вакциною. Старше покоління виявило більшу готовність: 71% людей від 60 років згодні безоплатно прищепитися від COVID-19.

Дослідження показало, що 66% опитаних стикалися із COVID-19 у своєму оточенні, а 22% вказали, що хворіли самі. Про те, що хвороба мала тяжкі наслідки для них або людей із близького оточення, розповіли 43% респондентів.

Понад дві третини (71%) опитаних вважають пандемію загрозою для себе та своєї родини. Прикметно, що серед людей, старших від 60 років, цей показник вищий і становить 81%.

Головними причинами вакцинуватися від COVID-19 українці вважають:

“Щоб не хворіти на коронавірус, не мати ускладнень від хвороби” — 83%.

“Щоб не інфікувати інших” — 66%.

Довідка

Опитування “Ставлення до вакцинації від COVID-19” було проведено в березні 2021 року дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю (дзвінки на мобільні телефони тривалістю до 15 хв). Було опитано 2 027 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентативна дорослому населенню України та відповідає даним Державної служби статистики станом на 1.01.2020 за статтю, віком, розміром населеного пункту та макрорегіоном.

Доповнення

Нагадаємо, результати опитування “Оцінка медичної сфери в Україні”, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”, показали, що Президент Володимир Зеленський і Міністерство охорони здоров’я найефективніше реагують на загрозу коронавірусу серед усіх державних інституцій.

Згідно з цим опитуванням, міністр охорони здоров’я Максим Степанов має найвищий рейтинг довіри населення серед усіх міністрів охорони здоров’я.