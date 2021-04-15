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Соцопитування: Степанов має найвищий рейтинг довіри серед міністрів охорони здоров'я

Соцопитування: Степанов має найвищий рейтинг довіри серед міністрів охорони здоров'я

Київ • УНН

 • 15944 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов має найвищий рейтинг довіри населення серед усіх міністрів охорони здоров'я. Про це свідчать результати опитування "Оцінка медичної сфери в Україні", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 березня 2021 року, передає УНН.

Деталі

Зокрема, за даними опитування, міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 14%. Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-9%, не довіряють – близько третини. Разом із тим, Степанову не довіряють 37%, не знають - 34%, а Супрун не довіряють 61% населення та не знають 17%.

Довідково

Опитування проводилось 24-28 березня 2021 р. серед 2 000 респондентів серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.

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