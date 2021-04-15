Соцопрос: Степанов имеет самый высокий рейтинг доверия среди министров здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов имеет самый высокий рейтинг доверия населения среди всех министров здравоохранения. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Оценка медицинской сферы в Украине", проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта 2021 года, передает УНН.
Детали
В частности, по данным опроса, министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют - около трети. Вместе с тем, Степанову не доверяют 37%, не знают - 34%, а Супрун не доверяют 61% населения и не знают 17%.
Справка
Опрос проводился 24-28 марта 2021 года среди 2000 респондентов среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.