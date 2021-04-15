Президент Зеленський і МОЗ найефективніше реагують на загрозу COVID-19 - опитування

Деталі

Так, близько 30% вважають, що Президент Зеленський і Міністерство охорони здоров’я ефективно реагують на загрозу коронавірусу, більше половини опитаних вважають, що неефективно. 18% вважають ефективним реагування Кабінету міністрів України і Верховної Ради, понад 60% - неефективним.

Цікаво, що більшість опитаних із тих, хто звертався за медичною допомогою в державні заклади охорони здоров’я протягом останніх пів року, залишилися задоволеними та високо оцінили рівень отриманої медичної допомоги.

"Серед тих, хто звертався, 43% на добре, або відмінно оцінили якість отриманих послуг. 33% оцінили на задовільно, 23% – на погано, чи жахливо. Останніх найбільше серед старшої вікової групи (60+ років), жителів міст, бідніших та чоловіків", - зазначають у результатах опитування.

До речі, з липня 2020 року зросла кількість тих, хто оцінює високо компетентність українських медиків. Зокрема, 46% оцінюють як високий рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні, а 42% – протилежної думки.

Довідково

Опитування проводилось 24-28 березня 2021 року серед 2 000 респондентів серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.

Нагадаємо, згідно з цим опитуванням, міністр охорони здоров'я Максим Степанов має найвищий рейтинг довіри населення серед усіх міністрів охорони здоров'я.