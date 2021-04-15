Президент Зеленский и Минздрав наиболее эффективно реагируют на угрозу COVID-19 - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский и Министерство здравоохранения наиболее эффективно реагируют на угрозу коронавируса из всех государственных институтов. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Оценка медицинской сферы в Украине", проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта 2021 года, передает УНН.
Детали
Так, около 30% считают, что Президент Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса, более половины опрошенных считают, что неэффективно. 18% считают эффективным реагирование Кабинета министров Украины и Верховной Рады, более 60% - неэффективным.
Интересно, что большинство опрошенных из тех, кто обращался за медицинской помощью в государственные учреждения здравоохранения в течение последнего полгода, остались довольны и высоко оценили уровень полученной медицинской помощи.
"Среди те, кто обращался, 43% на хорошо, или отлично оценили качество полученных услуг. 33% оценили на удовлетворительно, 23% - на плохо или ужасно. Последних больше всего среди старшей возрастной группы (60+ лет), жителей городов, бедных и мужчин", - отмечают в результатах опроса.
Кстати, с июля 2020 года возросло количество тех, кто оценивает высоко компетентность украинских медиков. В частности, 46% оценивают как высокий уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине, а 42% - противоположного мнения.
Справка
Опрос проводился 24-28 марта 2021 года среди 2000 респондентов среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Напомним, согласно этому опросу, министр здравоохранения Максим Степанов имеет самый высокий рейтинг доверия населения среди всех министров здравоохранения.