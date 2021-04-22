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Большинство украинцев готовы вакцинироваться против COVID-19 - исследование ЮНИСЕФ

Большинство украинцев готовы вакцинироваться против COVID-19 - исследование ЮНИСЕФ

Киев  •  УНН

 • 13071 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Опрос ЮНИСЕФ в Украине показало, что 63% украинцев готовы вакцинироваться против COVID-19, сообщает УНН.

Результаты опроса

Опрос показал, что эффективным способом защититься от COVID-19 большинство украинский считает вакцинацию. Если бы была возможность безвозмездно привиться от COVID-19, 63% опрошенных хотели бы это сделать, однако 31% из них - только определенной вакциной. Старшее поколение выявило большую готовность: 71% людей от 60 лет согласны безвозмездно привиться от COVID-19.

Исследование показало, что 66% опрошенных сталкивались с COVID-19 в своем окружении, а 22% указали, что болели сами. О том, что болезнь имела тяжелые последствия для них или людей из близкого окружения, рассказали 43% респондентов.

Более двух третей (71%) опрошенных считают пандемию угрозой для себя и своей семьи. Примечательно, что среди людей, старше 60 лет, этот показатель выше и составляет 81%.

Главными причинами вакцинироваться от COVID-19 украинцы считают:

"Чтобы не болеть коронавирусом, не иметь осложнений от болезни" - 83%.

"Чтобы не инфицировать других" - 66%.

Справка

Опрос "Отношение к вакцинации от COVID-19" был проведен в марте 2021 года исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Исследование проводилось методом телефонных интервью (звонки на мобильные телефоны продолжительностью до 15 мин). Было опрошено 2027 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна взрослому населению Украины и соответствует данным Государственной службы статистики по состоянию на 1.01.2020 года по полу, возрасту, размеру населенного пункта и макрорегиона.

Дополнение

Напомним, результаты опроса "Оценка медицинской сферы в Украине", проведенного Социологической группой "Рейтинг", показали, что Президент Владимир Зеленский и Министерство здравоохранения наиболее эффективно реагируют на угрозу коронавируса среди всех государственных институтов.

Согласно этому опросу, министр здравоохранения Максим Степанов имеет самый высокий рейтинг доверия населения среди всех министров здравоохранения.

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