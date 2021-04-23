Иммунолог объяснил, почему иммунитет к COVID-19 после вакцины выше чем природный после перенесенной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Кандидат биологических наук и иммунолог Борис Донской объяснил, почему иммунитет к COVID-19 после вакцинации выше чем природный после перенесенной болезни, информирует УНН.
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"Вернее будет сказать так: уровни антител к спайк-белку, который является важным элементом защиты от инфицирования после двух доз вакцинации, как правило, все-таки выше, чем у большинства из тех, кто переболел. Но и те, кто переболел, также имеют очень разнообразную информацию о структуре вируса, что делает их иммунность гораздо более основательной к вирусу", - рассказал иммунолог.
Детали
Донской отметил, что для самоуспокоения есть возможность проверить "прочность" иммунитета к COVID-19 после прививки.
"Если человека вакцинировали прививкой, основанной на появлении антител к спайк-белку, то можно померить уровень антител к спайк-белку", - пояснил врач.
Дополнение
Опрос ЮНИСЕФ в Украине показал, что 63% украинцев готовы вакцинироваться против COVID-19.
Напомним, иммунолог Борис Донской раскритиковал антивакцинаторов и людей, которые отказываются верить в пандемию COVID-19, назвав их убеждения деградацией критического мышления.
Вакцинация в Украине
В Украине в целом 508 046 человек привито с начала прививочной кампании. По состоянию на 22 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 человек.
Сегодня, 23 апреля, в Украину доставили еще более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.