Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Імміграційні органи США затримують українок під час співбесід на грін-карту, незважаючи на легальний статус

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Українка, яка приїхала до США за програмою "Об’єднуючи Україну" та мала тимчасовий захищений статус, була затримана федеральними агентами під час співбесіди на отримання зеленої карти. Її чоловік стверджує, що вона завжди мала законний статус, а її адвокати не розуміють причини затримання.

Імміграційні органи США затримують українок під час співбесід на грін-карту, незважаючи на легальний статус

Українка, одружена з громадянином США, стала однією з останніх заявниць, яку затримали федеральні агенти під час співбесіди на отримання зеленої карти, незважаючи на те, що її чоловік стверджував, що вона завжди мала законний статус. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Вікторія Булавіна, 46 років, була затримана в офісі Служби громадянства та імміграції США (USCIS) у Сан-Дієго прямо перед закінченням її співбесіди 4 грудня, у присутності чоловіка Віктора Короля, який хворіє на рак.

"Ми мали співбесіду з імміграційним офіцером приблизно годину. Вона ставила питання щодо всього, що ми подавали. Потім, коли все було завершено, вона сказала, що все добре… Вона сказала, що все в порядку, буде гаразд, але потім додала: „Мені потрібно вийти, вибачте"", — розповів Король Newsweek у понеділок вдень. "Вона вийшла з кімнати, повернулася з двома співробітниками ICE, і вони сказали, що збираються затримати мою дружину".

Видання звернувся до ICE та Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) за коментарем електронною поштою в понеділок вранці.

Як зазначає видання у останні тижні збільшилася кількість повідомлень про іммігрантів, які намагаються отримати статус постійного резидента та громадянство, але їх затримують під час співбесід та церемоній натуралізації в офісах USCIS.

Адміністрація Трампа почала карати за раніше дрібні порушення, які можна було б обговорити чи оскаржити, наприклад, пропущене повідомлення USCIS або розбіжності в документах.

Що відомо про справу

Булавіна приїхала до США за програмою "Об’єднуючи Україну" за часів адміністрації Байдена у вересні 2022 року після початку війни між Росією та Україною. Її донька вже перебувала у США як член збірної України з гімнастики, коли почалася війна.

Адміністрація Трампа планує перегляд статусу усіх біженців у США, прийнятих за часів Байдена - ЗМІ26.11.25, 08:50 • 4417 переглядiв

У жовтні наступного року мати подала заявку на тимчасовий захищений статус (TPS), а USCIS затвердив її у червні 2024 року, дозволивши їй жити та працювати в США до 19 квітня 2025 року, повідомила її юридична команда Newsweek.

Булавіна вийшла заміж за Короля у листопаді 2024 року, а пара подала заявку на зелену карту в січні цього року, при цьому її заявка на продовження TPS ще розглядалася, і USCIS повідомляв, що додаткових документів не потрібно.

Напередодні співбесіди на зелену карту юристи з каліфорнійської організації Pathways to Citizenship попередили пару, що інші заявники нещодавно були затримані ICE у Сан-Дієго.

Король розповів Newsweek, що вони вірили: все буде гаразд, оскільки TPS є легальним статусом, і вони все зробили правильно. Тому коли офіцер USCIS повернувся з агентами ICE, вони були шоковані.

Булавіна перебувала у федеральній будівлі Сан-Дієго до неділі, зрозумів Король, і лише потім її перевели до фактичного центру утримання ICE. Він говорив з дружиною кілька разів телефоном, лише завдяки тому, що "добросердечний охоронець дав їй особистий телефон для дзвінка".

Її адвокати досі не знають, чому ICE вирішив затримати Булавіну минулого четверга, наголошуючи, що її статус TPS залишається чинним під час розгляду продовження, а шлюб з громадянином США повинен давати їй додатковий захист від примусового видворення.

До 200 тисяч українців у США опинилися в юридичній невизначеності через "імміграційні репресії" Трампа - Reuters24.11.25, 09:00 • 4203 перегляди

Ольга Розгон

Новини СвітуНаші за кордоном