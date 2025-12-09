Иммиграционные органы США задерживают украинок во время собеседований на грин-карту, несмотря на легальный статус

Украинка, вышедшая замуж за гражданина США, стала одной из последних заявительниц, которую задержали федеральные агенты во время собеседования на получение грин-карты, несмотря на то, что ее муж утверждал, что она всегда имела законный статус. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Виктория Булавина, 46 лет, была задержана в офисе Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) в Сан-Диего прямо перед окончанием ее собеседования 4 декабря, в присутствии мужа Виктора Короля, который болен раком.

"Мы беседовали с иммиграционным офицером примерно час. Она задавала вопросы обо всем, что мы подавали. Затем, когда все было завершено, она сказала, что все хорошо… Она сказала, что все в порядке, будет хорошо, но потом добавила: „Мне нужно выйти, извините"", — рассказал Король Newsweek в понедельник днем. "Она вышла из комнаты, вернулась с двумя сотрудниками ICE, и они сказали, что собираются задержать мою жену".

Издание обратилось в ICE и Министерство внутренней безопасности США (DHS) за комментарием по электронной почте в понедельник утром.

Как отмечает издание, в последние недели увеличилось количество сообщений об иммигрантах, которые пытаются получить статус постоянного резидента и гражданство, но их задерживают во время собеседований и церемоний натурализации в офисах USCIS.

Администрация Трампа начала наказывать за ранее мелкие нарушения, которые можно было бы обсудить или оспорить, например, пропущенное уведомление USCIS или расхождения в документах.

Что известно о деле

Булавина приехала в США по программе "Объединяя Украину" во времена администрации Байдена в сентябре 2022 года после начала войны между Россией и Украиной. Ее дочь уже находилась в США как член сборной Украины по гимнастике, когда началась война.

В октябре следующего года мать подала заявку на временный защищенный статус (TPS), а USCIS утвердил ее в июне 2024 года, разрешив ей жить и работать в США до 19 апреля 2025 года, сообщила ее юридическая команда Newsweek.

Булавина вышла замуж за Короля в ноябре 2024 года, а пара подала заявку на грин-карту в январе этого года, при этом ее заявка на продление TPS еще рассматривалась, и USCIS сообщал, что дополнительных документов не требуется.

Накануне собеседования на грин-карту юристы из калифорнийской организации Pathways to Citizenship предупредили пару, что другие заявители недавно были задержаны ICE в Сан-Диего.

Король рассказал Newsweek, что они верили: все будет хорошо, поскольку TPS является легальным статусом, и они все сделали правильно. Поэтому когда офицер USCIS вернулся с агентами ICE, они были шокированы.

Булавина находилась в федеральном здании Сан-Диего до воскресенья, понял Король, и только потом ее перевели в фактический центр содержания ICE. Он говорил с женой несколько раз по телефону, только благодаря тому, что "добросердечный охранник дал ей личный телефон для звонка".

Ее адвокаты до сих пор не знают, почему ICE решил задержать Булавину в прошлый четверг, подчеркивая, что ее статус TPS остается действующим во время рассмотрения продления, а брак с гражданином США должен давать ей дополнительную защиту от принудительного выдворения.

