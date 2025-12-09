Иммиграционные органы США задерживают украинок во время собеседований на грин-карту, несмотря на легальный статус

$42.070.01
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 10586 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 18231 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 30569 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 28652 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 32182 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 31044 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 32925 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 46095 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 41814 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений
8 декабря, 23:03 • 9826 просмотра
США давят на Зеленского, чтобы тот быстро согласился на мирный план - Axios
9 декабря, 00:12 • 6818 просмотра
Страны G7 предупредили РФ о возможной конфискации всех замороженных средств в пользу Украины
9 декабря, 01:19 • 3446 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16
9 декабря, 01:53 • 10670 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД
03:32 • 14190 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 9986 просмотра
Никаких санкций, действовать через Россию
8 декабря, 15:38 • 13197 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 46090 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 41808 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 41768 просмотра
"Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": ДиКаприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино
08:36 • 112 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros
8 декабря, 15:34 • 19036 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 54963 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
5 декабря, 12:40 • 61991 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
5 декабря, 06:50 • 72110 просмотра
Иммиграционные органы США задерживают украинок во время собеседований на грин-карту, несмотря на легальный статус

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Украинка, приехавшая в США по программе "Объединяя Украину" и имевшая временный защищенный статус, была задержана федеральными агентами во время собеседования на получение зеленой карты. Ее муж утверждает, что она всегда имела законный статус, а ее адвокаты не понимают причины задержания.

Иммиграционные органы США задерживают украинок во время собеседований на грин-карту, несмотря на легальный статус

Украинка, вышедшая замуж за гражданина США, стала одной из последних заявительниц, которую задержали федеральные агенты во время собеседования на получение грин-карты, несмотря на то, что ее муж утверждал, что она всегда имела законный статус. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Виктория Булавина, 46 лет, была задержана в офисе Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) в Сан-Диего прямо перед окончанием ее собеседования 4 декабря, в присутствии мужа Виктора Короля, который болен раком.

"Мы беседовали с иммиграционным офицером примерно час. Она задавала вопросы обо всем, что мы подавали. Затем, когда все было завершено, она сказала, что все хорошо… Она сказала, что все в порядке, будет хорошо, но потом добавила: „Мне нужно выйти, извините"", — рассказал Король Newsweek в понедельник днем. "Она вышла из комнаты, вернулась с двумя сотрудниками ICE, и они сказали, что собираются задержать мою жену".

Издание обратилось в ICE и Министерство внутренней безопасности США (DHS) за комментарием по электронной почте в понедельник утром.

Как отмечает издание, в последние недели увеличилось количество сообщений об иммигрантах, которые пытаются получить статус постоянного резидента и гражданство, но их задерживают во время собеседований и церемоний натурализации в офисах USCIS.

Администрация Трампа начала наказывать за ранее мелкие нарушения, которые можно было бы обсудить или оспорить, например, пропущенное уведомление USCIS или расхождения в документах.

Что известно о деле

Булавина приехала в США по программе "Объединяя Украину" во времена администрации Байдена в сентябре 2022 года после начала войны между Россией и Украиной. Ее дочь уже находилась в США как член сборной Украины по гимнастике, когда началась война.

Администрация Трампа планирует пересмотр статуса всех беженцев в США, принятых во времена Байдена - СМИ26.11.25, 08:50 • 4418 просмотров

В октябре следующего года мать подала заявку на временный защищенный статус (TPS), а USCIS утвердил ее в июне 2024 года, разрешив ей жить и работать в США до 19 апреля 2025 года, сообщила ее юридическая команда Newsweek.

Булавина вышла замуж за Короля в ноябре 2024 года, а пара подала заявку на грин-карту в январе этого года, при этом ее заявка на продление TPS еще рассматривалась, и USCIS сообщал, что дополнительных документов не требуется.

Накануне собеседования на грин-карту юристы из калифорнийской организации Pathways to Citizenship предупредили пару, что другие заявители недавно были задержаны ICE в Сан-Диего.

Король рассказал Newsweek, что они верили: все будет хорошо, поскольку TPS является легальным статусом, и они все сделали правильно. Поэтому когда офицер USCIS вернулся с агентами ICE, они были шокированы.

Булавина находилась в федеральном здании Сан-Диего до воскресенья, понял Король, и только потом ее перевели в фактический центр содержания ICE. Он говорил с женой несколько раз по телефону, только благодаря тому, что "добросердечный охранник дал ей личный телефон для звонка".

Ее адвокаты до сих пор не знают, почему ICE решил задержать Булавину в прошлый четверг, подчеркивая, что ее статус TPS остается действующим во время рассмотрения продления, а брак с гражданином США должен давать ей дополнительную защиту от принудительного выдворения.

До 200 тысяч украинцев в США оказались в юридической неопределенности из-за "иммиграционных репрессий" Трампа - Reuters24.11.25, 09:00 • 4206 просмотров

Ольга Розгон

