"Ільвес" – "Шахтар": анонс матчу-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні, 17 липня, на арені "Стадіон Таммела" у Фінляндії пройде матч-відповідь першого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому місцевий "Ільвес Тампере" протистоятиме донецькому "Шахтарю". УНН розповідає, де дивитися матч, хто фаворит букмекерів, та як пройшов перший поєдинок.

Деталі

Матч пройде у Фінляндії на домашній арені "Ільвес" "Стадіон Таммела" о 19:00 за київським часом.

"Шахтар" в першому матчі розгроми в фінів з рахунком 6:0, чим фактично вирішив долю двоматчевого протистояння. Головним героєм того матчу став бразильський півзахисник Аліссон, який оформив дубль і зробив три результативні передачі.

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Букмекери в майбутньому поєдинку бачать явним фаворитом український клуб, на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом 1,4. На нічию - 5,8, а на виграш "Ільвеса" - 7,2.

Матч покаже сервіс Київстар ТБ.

Матч-відповідь обслуговуватиме бригада арбітрів з Норвегії. Головним арбітром призначений Мохаммад Аслам, а допомагатимуть йому Йорген Вальстадстве та Альф Олав Россланн. Резервним рефері призначено Маріуса Хансена-Гретту.

За систему ВАР відповідатиме Крістоффер Хагенес, а його помічником буде Емілі Доксет.

Мохаммад Аслам - головний суддя матчу

В разі проходу "Шахтаря" далі, "гірники" зустрінуться з турецьким "Бешикташем" у другому кваліфікаційному раунді.

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