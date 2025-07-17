«Ильвес» – «Шахтер»: анонс ответного матча квалификации Лиги Европы

Сегодня, 17 июля, на арене "Стадион Таммела" в Финляндии пройдет ответный матч первого этапа квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором местный "Ильвес Тампере" будет противостоять донецкому "Шахтеру". УНН рассказывает, где смотреть матч, кто фаворит букмекеров, и как прошел первый поединок.

Детали

Матч пройдет в Финляндии на домашней арене "Ильвес" "Стадион Таммела" в 19:00 по киевскому времени.

"Шахтер" в первом матче разгромил финнов со счетом 6:0, чем фактически решил судьбу двухматчевого противостояния. Главным героем того матча стал бразильский полузащитник Аллисон, который оформил дубль и сделал три результативные передачи.

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Букмекеры в предстоящем поединке видят явным фаворитом украинский клуб, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,4. На ничью - 5,8, а на выигрыш "Ильвеса" - 7,2.

Матч покажет сервис Киевстар ТВ.

Ответный матч будет обслуживать бригада арбитров из Норвегии. Главным арбитром назначен Мохаммад Аслам, а помогать ему будут Йорген Вальстадстве и Альф Олав Россланн. Резервным рефери назначен Мариус Хансен-Гретта.

За систему ВАР будет отвечать Кристоффер Хагенес, а его помощником будет Эмили Доксет.

Мохаммад Аслам - главный судья матча

В случае прохода "Шахтера" дальше, "горняки" встретятся с турецким "Бешикташем" во втором квалификационном раунде.

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