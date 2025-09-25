"Йдемо тільки вперед": російські командири наказують розстрілювати своїх солдатів за відступ з позицій

російські окупанти продовжують вбивати своїх же військових, які просять відійти назад, коли не можуть втримати позиції. Про це свідчить перехоплення розмови командира одного з російських підрозділів у Донецькій області, передає УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Командир підрозділу російської армії заявив: якщо хтось з його підлеглих втече з позиції – його одразу ж мають розстріляти. За словами окупанта, "можливості відійти немає, а треба йти вперед".

Немає можливості відступити, немає! Немає! Ніхто нікуди не відступає, всі стоять на своїх позиціях! Як прийняли мене? Я вам ще раз кажу: якщо хтось кудись побіжить - розстріляти. Ми йдемо тільки вперед, тільки вперед. Перемога або смерть