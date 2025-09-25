"Йдемо тільки вперед": російські командири наказують розстрілювати своїх солдатів за відступ з позицій
Київ • УНН
російські окупанти продовжують вбивати своїх же військових, які просять відійти назад, коли не можуть втримати позиції. Командир підрозділу російської армії заявив, що якщо хтось з його підлеглих втече з позиції - його одразу ж мають розстріляти.
російські окупанти продовжують вбивати своїх же військових, які просять відійти назад, коли не можуть втримати позиції. Про це свідчить перехоплення розмови командира одного з російських підрозділів у Донецькій області, передає УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
Командир підрозділу російської армії заявив: якщо хтось з його підлеглих втече з позиції – його одразу ж мають розстріляти. За словами окупанта, "можливості відійти немає, а треба йти вперед".
Немає можливості відступити, немає! Немає! Ніхто нікуди не відступає, всі стоять на своїх позиціях! Як прийняли мене? Я вам ще раз кажу: якщо хтось кудись побіжить - розстріляти. Ми йдемо тільки вперед, тільки вперед. Перемога або смерть
Довідка
російська армія перейняла від радянської армії традицію покарання тих, хто залишає поле бою. У 1942 році, під час Другої світової війни, був випущений наказ Йосипа Сталіна за номером 227 - в історію він увійшов під назвою "Ані кроку назад!"
Згідно даного наказу, військовослужбовців Червоної армії, які відступили з позицій без наказу "згори" (навіть, якщо цього вимагали обставини, наприклад, тактичний маневр – ред), мали розстрілювати "заградзагони" НКВС. Також з числа "панікерів і боягузів" створювались штрафні роти і штрафні батальйони, аби "змити кров’ю ганьбу перед Батьківщиною".
На практиці так званих "штрафників" відправляли на найбільш небезпечні ділянки фронту, що означало вірну смерть.
