"Идем только вперед": российские командиры приказывают расстреливать своих солдат за отступление с позиций

российские оккупанты продолжают убивать своих же военных, которые просят отойти назад, когда не могут удержать позиции. Об этом свидетельствует перехват разговора командира одного из российских подразделений в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Командир подразделения российской армии заявил: если кто-то из его подчиненных сбежит с позиции – его сразу же должны расстрелять. По словам оккупанта, "возможности отойти нет, а надо идти вперед".
Нет возможности отступить, нет! Нет! Никто никуда не отступает, все стоят на своих позициях! Как приняли меня? Я вам еще раз говорю: если кто-то куда-то побежит - расстрелять. Мы идем только вперед, только вперед. Победа или смерть
российская армия переняла от советской армии традицию наказания тех, кто покидает поле боя. В 1942 году, во время Второй мировой войны, был издан приказ Иосифа Сталина за номером 227 - в историю он вошел под названием "Ни шагу назад!"
Согласно данному приказу, военнослужащих Красной армии, отступивших с позиций без приказа "сверху" (даже, если этого требовали обстоятельства, например, тактический маневр – ред), должны были расстреливать "заградотряды" НКВД. Также из числа "паникеров и трусов" создавались штрафные роты и штрафные батальоны, чтобы "смыть кровью позор перед Родиной".
На практике так называемых "штрафников" отправляли на наиболее опасные участки фронта, что означало верную смерть.
