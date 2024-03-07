"Я не знаю, в кого вони хотіли влучити": Зеленський про обстріл Одеси під час свого візиту до міста з прем'єром Греції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може сказати хто чи що було ціллю ракетного удару рф по Одесі 6 березня. Про це глава держави заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1, пише УНН.

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Зеленський розповів, що під час візиту до Одеси із грецьким прем'єром вони потрапили під російський обстріл, але вибухи пролунали за декількасот метрів від них.

Ми були з прем'єр-міністром Греції (в Одесі - ред.), це був офіційний візит, і за 300 метрів був ракетний удар, сирени завили тільки потім. Я не знаю, в кого вони хотіли влучити, це неймовірна річ. Грецький прем'єр був дуже здивований, я ні. Я розумію, що путін не зупиниться