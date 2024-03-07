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"Я не знаю, в кого вони хотіли влучити": Зеленський про обстріл Одеси під час свого візиту до міста з прем'єром Греції

Київ • УНН

 • 24098 перегляди

Коментуючи обстріл Одеси президент України Володимир Зеленський заявив, що не може сказати хто, або що було ціллю ракетного удару рф.

"Я не знаю, в кого вони хотіли влучити": Зеленський про обстріл Одеси під час свого візиту до міста з прем'єром Греції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може сказати хто чи що було ціллю ракетного удару рф по Одесі 6 березня. Про це глава держави заявив в інтерв'ю  італійському телеканалу Rai1, пише УНН.

Деталі 

Зеленський розповів, що під час візиту до Одеси із грецьким прем'єром вони потрапили під російський обстріл, але вибухи пролунали за декількасот метрів від них.

Ми були з прем'єр-міністром Греції (в Одесі - ред.), це був офіційний візит, і за 300 метрів був ракетний удар, сирени завили тільки потім. Я не знаю, в кого вони хотіли влучити, це неймовірна річ. Грецький прем'єр був дуже здивований, я ні. Я розумію, що путін не зупиниться

- розповів президент. 

Глава держави також зауважив, що "удар балістичною ракетою під час візиту прем'єр-міністра іншої держави є нерозумним вчинком". За слова Зеленського, наразі важко чого саме хотіли досягти росіяни. 

Доповнення

Вчора, 6 березня Президент Зеленський заявив, що бачив удар рф по Одесі, коли там перебував він з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. 

Як повідомляло CNN, ракета, яку випустила рф по Одесі 6 березня, вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем'єр-міністра Греції.

Нагадаємо

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що російський ракетний удар по Одесі міг бути спрямований проти делегацій президента України Зеленського та прем'єр-міністра Греції Міцотакіса.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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