"Я не знаю, в кого они хотели попасть": Зеленский об обстреле Одессы во время своего визита в город с премьером Греции
Киев • УНН
Комментируя обстрел Одессы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может сказать кто, или что было целью ракетного удара рф.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может сказать кто или что было целью ракетного удара рф по Одессе 6 марта. Об этом глава государства заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1, пишет УНН.
Детали
Зеленский рассказал, что во время визита в Одессу с греческим премьером они попали под российский обстрел, но взрывы прогремели в нескольких сотнях метров от них.
Мы были с премьер-министром Греции (в Одессе - ред.), это был официальный визит, и в 300 метрах был ракетный удар, сирены завыли только потом. Я не знаю, в кого они хотели попасть, это невероятная вещь. Греческий премьер был очень удивлен, я нет. Я понимаю, что путин не остановится
Глава государства также отметил, что "удар баллистической ракетой во время визита премьер-министра другого государства является неразумным поступком". По слова Зеленского, пока трудно чего именно хотели достичь россияне.
Дополнение
Вчера, 6 марта Президент Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Как сообщало CNN, ракета, которую выпустила рф по Одессе 6 марта, взорвалась в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьер-министра Греции.
Напомним
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что российский ракетный удар по Одессе мог быть направлен против делегаций президента Украины Зеленского и премьер-министра Греции Мицотакиса.
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