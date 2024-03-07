"Я не знаю, в кого они хотели попасть": Зеленский об обстреле Одессы во время своего визита в город с премьером Греции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может сказать кто или что было целью ракетного удара рф по Одессе 6 марта. Об этом глава государства заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1, пишет УНН.

Детали

Зеленский рассказал, что во время визита в Одессу с греческим премьером они попали под российский обстрел, но взрывы прогремели в нескольких сотнях метров от них.

Мы были с премьер-министром Греции (в Одессе - ред.), это был официальный визит, и в 300 метрах был ракетный удар, сирены завыли только потом. Я не знаю, в кого они хотели попасть, это невероятная вещь. Греческий премьер был очень удивлен, я нет. Я понимаю, что путин не остановится - рассказал президент.

Глава государства также отметил, что "удар баллистической ракетой во время визита премьер-министра другого государства является неразумным поступком". По слова Зеленского, пока трудно чего именно хотели достичь россияне.

Дополнение

Вчера, 6 марта Президент Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Как сообщало CNN, ракета, которую выпустила рф по Одессе 6 марта, взорвалась в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьер-министра Греции.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что российский ракетный удар по Одессе мог быть направлен против делегаций президента Украины Зеленского и премьер-министра Греции Мицотакиса.