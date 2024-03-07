Не можна виключати, що вчорашній удар рф по Одесі був націлений на делегацію Зеленського та Міцотакіса – Жовква
Київ • УНН
Російський ракетний удар по Одесі міг бути спрямований проти делегацій президента України Зеленського та прем'єр-міністра Греції Міцотакіса, вибухнувши всього за 500 метрів від них.
Не можна виключати, що вчорашній російський ракетний удар по Одеському порту був націлений на делегації Президента України Володимира Зеленського чи прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає УНН з посиланням на Reuters.
Це справді було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? ...Не можна виключати, що це було спрямовано на делегацію мого президента або делегацію іноземного гостя
Доповнення
Як повідомляло CNN, ракета, яку випустила рф по Одесі 6 березня, вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем'єр-міністра Греції.
Вчора, 6 березня Президент Зеленський заявив, що бачив удар рф по Одесі, коли там перебував він з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.