Нельзя исключать, что вчерашний удар рф по Одессе был нацелен на делегацию Зеленского и Мицотакиса - Жовква
Киев • УНН
Российский ракетный удар по Одессе мог быть направлен против делегаций президента Украины Зеленского и премьер-министра Греции Мицотакиса, взорвавшись всего в 500 метрах от них.
Нельзя исключать, что вчерашний российский ракетный удар по Одесскому порту был нацелен на делегации Президента Украины Владимира Зеленского или премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Это действительно было менее чем в 500 метрах от нас. Что это было? ...Нельзя исключать, что это было направлено на делегацию моего президента или делегацию иностранного гостя
Дополнение
Как сообщало CNN, ракета, которую выпустила РФ по Одессе 6 марта, взорвалась в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьер-министра Греции.
Вчера, 6 марта Президент Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
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