Нельзя исключать, что вчерашний удар рф по Одессе был нацелен на делегацию Зеленского и Мицотакиса - Жовква

Нельзя исключать, что вчерашний российский ракетный удар по Одесскому порту был нацелен на делегации Президента Украины Владимира Зеленского или премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Это действительно было менее чем в 500 метрах от нас. Что это было? ...Нельзя исключать, что это было направлено на делегацию моего президента или делегацию иностранного гостя - сказал Жовква в интервью CNN.

Дополнение

Как сообщало CNN, ракета, которую выпустила РФ по Одессе 6 марта, взорвалась в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьер-министра Греции.

Вчера, 6 марта Президент Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.