ГУР заблокував рух вантажів по Транссибірській магістралі: ексклюзивні кадри підготовки операції
Київ • УНН
13 листопада поблизу Сосновки в Хабаровському краї рф пролунав вибух, який заблокував рух вантажів по Транссибірській магістралі. Внаслідок спецоперації ГУР вантажний потяг зійшов під укіс, пошкоджено залізничне полотно.
Операція воєнної розвідки заблокувала ключову логістичну артерію кремля - Транссибірську магістраль. У Головному управлінні розвідки оприлюднили кадри підготовки операції, передає УНН із посиланням на ГУР.
Деталі
Як повідомили у розвідці, 13 листопада поблизу населеного сосновка у хабаровському краї рф пролунав вибух, який заблокував рух вантажів по Транссибірській магістралі — ключовій залізничній артерії держави-агресора рф, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема отриманих з території КНДР.
Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно.
Ексклюзивні кадри підготовки операції — у відео.
Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об’єктами - резюмували у ГУР.
