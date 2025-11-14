ГУР заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали: эксклюзивные кадры подготовки операции
13 ноября вблизи Сосновки в Хабаровском крае рф прогремел взрыв, который заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали. В результате спецоперации ГУР грузовой поезд сошел под откос, повреждено железнодорожное полотно.
Операция военной разведки заблокировала ключевую логистическую артерию кремля — Транссибирскую магистраль. В Главном управлении разведки обнародовали кадры подготовки операции, передает УНН со ссылкой на ГУР.
Как сообщили в разведке, 13 ноября вблизи населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае рф прогремел взрыв, который заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали — ключевой железнодорожной артерии государства-агрессора рф, используемой для поставки оружия и боеприпасов, в том числе полученных с территории КНДР.
В результате спецоперации Главного управления разведки под откос сошел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно.
Кремлевские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами, — резюмировали в ГУР.
