ГУР на Тендрівській косі відмінусувало ворожий тягач "вітязь": показали відео

Головне управління розвідки Міноборони повідомили про "пастку" на "вітязя" - бійці ГУР на Тендрівській косі вполювали ворожий багатоцільовий тягач, поінформували у розвідці у п'ятницю, показавши відео, пише УНН.

Деталі

"Успішний рейд на Тендрівську косу - бійці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР МО України здійснили чергову нічну висадку та встановили на косі мінні загородження", - зазначили у розвідці.

Як повідомляється, "у пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 "вітязь"". Його, як вказано, ворог використовував для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції. "Гусеничного русского "вітязя" знищено", - наголосили у ГУР.

Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на сервери російської ЦВК