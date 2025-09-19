$41.250.05
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
07:43 • 10474 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
06:26 • 18155 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 30998 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 55273 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 39357 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 48484 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
18 вересня, 09:39 • 66477 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28846 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23586 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
06:26 • 18203 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:39 • 66497 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
ГУР на Тендрівській косі відмінусувало ворожий тягач "вітязь": показали відео

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Бійці ГУР МО України здійснили нічну висадку на Тендрівську косу та встановили мінні загородження. У пастку потрапив багатоцільовий тягач ДТ-10 "Вітязь", який використовувався для доставки особового складу та зброї.

ГУР на Тендрівській косі відмінусувало ворожий тягач "вітязь": показали відео

Головне управління розвідки Міноборони повідомили про "пастку" на "вітязя" - бійці ГУР на Тендрівській косі вполювали ворожий багатоцільовий тягач, поінформували у розвідці у п'ятницю, показавши відео, пише УНН.

Деталі

"Успішний рейд на Тендрівську косу - бійці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР МО України здійснили чергову нічну висадку та встановили на косі мінні загородження", - зазначили у розвідці.

Як повідомляється, "у пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 "вітязь"". Його, як вказано, ворог використовував для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції. "Гусеничного русского "вітязя" знищено", - наголосили у ГУР.

Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на сервери російської ЦВК15.09.25, 11:50 • 2912 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України