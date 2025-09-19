ГУР на Тендрівській косі відмінусувало ворожий тягач "вітязь": показали відео
Київ • УНН
Бійці ГУР МО України здійснили нічну висадку на Тендрівську косу та встановили мінні загородження. У пастку потрапив багатоцільовий тягач ДТ-10 "Вітязь", який використовувався для доставки особового складу та зброї.
Головне управління розвідки Міноборони повідомили про "пастку" на "вітязя" - бійці ГУР на Тендрівській косі вполювали ворожий багатоцільовий тягач, поінформували у розвідці у п'ятницю, показавши відео, пише УНН.
Деталі
"Успішний рейд на Тендрівську косу - бійці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР МО України здійснили чергову нічну висадку та встановили на косі мінні загородження", - зазначили у розвідці.
Як повідомляється, "у пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 "вітязь"". Його, як вказано, ворог використовував для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції. "Гусеничного русского "вітязя" знищено", - наголосили у ГУР.
