ГУР на Тендровской косе отминусовало вражеский тягач "витязь": показали видео

В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
07:43 • 11057 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
06:26 • 19029 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 31414 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 55626 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 39525 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 48623 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
18 сентября, 09:39 • 66909 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 28863 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23594 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть18 сентября, 23:21
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видео05:36
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги07:04
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследование07:55
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
06:26 • 19024 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 41461 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:39 • 66908 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 46621 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 07:58 • 46736 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Марченко
Юлия Свириденко
Пит Хегсетх
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Великобритания
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $300017 сентября, 17:24
YouTube
ЧатГПТ
Financial Times
Вашингтон Пост
M1 Abrams

ГУР на Тендровской косе отминусовало вражеский тягач "витязь": показали видео

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Бойцы ГУР МО Украины совершили ночную высадку на Тендровскую косу и установили минные заграждения. В ловушку попал многоцелевой тягач ДТ-10 "витязь", который использовался для доставки личного состава и оружия.

ГУР на Тендровской косе отминусовало вражеский тягач "витязь": показали видео

Главное управление разведки Минобороны сообщило о "ловушке" на "витязя" - бойцы ГУР на Тендровской косе подстрелили вражеский многоцелевой тягач, проинформировали в разведке в пятницу, показав видео, пишет УНН.

Детали

"Успешный рейд на Тендровскую косу - бойцы центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР МО Украины совершили очередную ночную высадку и установили на косе минные заграждения", - отметили в разведке.

Как сообщается, "в ловушку спецназовцев военной разведки Украины попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 "витязь"". Его, как указано, враг использовал для доставки личного состава, оружия и провизии на вражеские позиции. "Гусеничный российский "витязь" уничтожен", - подчеркнули в ГУР.

Киберспециалисты ГУР совершили масштабную атаку на серверы российской ЦИК15.09.25, 11:50 • 2912 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Главное управление разведки Украины