ГУР на Тендровской косе отминусовало вражеский тягач "витязь": показали видео
Киев • УНН
Бойцы ГУР МО Украины совершили ночную высадку на Тендровскую косу и установили минные заграждения. В ловушку попал многоцелевой тягач ДТ-10 "витязь", который использовался для доставки личного состава и оружия.
Главное управление разведки Минобороны сообщило о "ловушке" на "витязя" - бойцы ГУР на Тендровской косе подстрелили вражеский многоцелевой тягач, проинформировали в разведке в пятницу, показав видео, пишет УНН.
Детали
"Успешный рейд на Тендровскую косу - бойцы центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР МО Украины совершили очередную ночную высадку и установили на косе минные заграждения", - отметили в разведке.
Как сообщается, "в ловушку спецназовцев военной разведки Украины попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 "витязь"". Его, как указано, враг использовал для доставки личного состава, оружия и провизии на вражеские позиции. "Гусеничный российский "витязь" уничтожен", - подчеркнули в ГУР.
