Киберспециалисты ГУР совершили масштабную атаку на серверы российской ЦИК
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР совершили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК 14 сентября 2025 года, препятствуя онлайн-голосованию. Это привело к парализации работы цифровых сервисов и невозможности многим россиянам проголосовать.
Из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты Главного управления разведки совершили масштабную атаку на ресурсы российской центральной избирательной комиссии в так называемый "единый день голосования" 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в ГУР.
Как сообщил источник в украинской разведке, целью кибератаки стало препятствование проведению онлайн-голосования на российских выборах, которые оккупационные власти проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.
Мощная DDOS-атака была направлена на цифровые ресурсы, задействованные в проведении незаконных выборов:
• серверы центральной избирательной комиссии (ЦИК) и платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которые использовались во время проведения онлайн-голосования на выборах мэров и губернаторов на территории РФ;
• магистральные маршрутизаторы "Ростелеком";
• серверы государственного портала цифровых услуг РФ "Госуслуги".
В результате атаки некоторое время была парализована работа цифровых сервисов, на которых проводилось онлайн-голосование, и многие россияне не смогли проголосовать на выборах мэров и губернаторов в регионах РФ.
"В здании ЦИК лег интернет – идет атака" - эмоционально прокомментировала кибернападение глава российской ЦИК Элла Памфилова.
О проблемах с работой сервисов для дистанционного голосования подтвердили и в Роскомнадзоре. По их данным, "из-за сбоев в сети Ростелекома произошла деградация трафика на магистральной сети".
Дополнение
