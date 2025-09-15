Киберспециалисты ГУР совершили масштабную атаку на серверы российской ЦИК

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
05:44 • 13206 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 14044 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 16933 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 24736 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 49109 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 69236 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 103818 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86127 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84309 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46844 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярные новости
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу14 сентября, 23:13 • 13211 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 13687 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 7774 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО02:59 • 10951 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 12297 просмотра
публикации
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 766 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 13196 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 15233 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 93699 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 65927 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Радослав Сикорский
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Польша
Румыния
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 652 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 2482 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 21231 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 27946 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 76928 просмотра
Актуальное
Старлинк
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс
FAB-250

Киберспециалисты ГУР совершили масштабную атаку на серверы российской ЦИК

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Киберспециалисты ГУР совершили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК 14 сентября 2025 года, препятствуя онлайн-голосованию. Это привело к парализации работы цифровых сервисов и невозможности многим россиянам проголосовать.

Киберспециалисты ГУР совершили масштабную атаку на серверы российской ЦИК

Из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты Главного управления разведки совершили масштабную атаку на ресурсы российской центральной избирательной комиссии в так называемый "единый день голосования" 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в ГУР.

Как сообщил источник в украинской разведке, целью кибератаки стало препятствование проведению онлайн-голосования на российских выборах, которые оккупационные власти проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

- говорится в сообщении.

Мощная DDOS-атака была направлена на цифровые ресурсы, задействованные в проведении незаконных выборов:

• серверы центральной избирательной комиссии (ЦИК) и платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которые использовались во время проведения онлайн-голосования на выборах мэров и губернаторов на территории РФ;

• магистральные маршрутизаторы "Ростелеком";

• серверы государственного портала цифровых услуг РФ "Госуслуги".

В результате атаки некоторое время была парализована работа цифровых сервисов, на которых проводилось онлайн-голосование, и многие россияне не смогли проголосовать на выборах мэров и губернаторов в регионах РФ.

"В здании ЦИК лег интернет – идет атака" - эмоционально прокомментировала кибернападение глава российской ЦИК Элла Памфилова.

О проблемах с работой сервисов для дистанционного голосования подтвердили и в Роскомнадзоре. По их данным, "из-за сбоев в сети Ростелекома произошла деградация трафика на магистральной сети".

Дополнение

13 сентября ударные БпЛА Главного управления разведки совершили поражение критически важного для российского ВПК предприятия химической промышленности РФ и второго по размеру в России производителя химической продукции органического синтеза - ПАО "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Главное управление разведки Украины
Украина