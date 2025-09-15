Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на сервери російської ЦВК
Київ • УНН
Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК 14 вересня 2025 року, перешкоджаючи онлайн-голосуванню. Це призвело до паралізації роботи цифрових сервісів та неможливості багатьом росіянам проголосувати.
Через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну атаку на ресурси російської центральної виборчої комісії у так званий "єдиний день голосування" 14 вересня 2025 року, Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в ГУР.
Як повідомило джерело в українській розвідці, метою кібератаки стало перешкоджання проведенню онлайн голосування на російських виборах, які окупаційна влада проводить в тому числі на тимчасово окупованих територіях України
Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, задіяні у проведенні незаконних виборів:
• сервери центральної виборчої комісії (ЦИК) та платформа дистанційного електронного голосування (ДЕГ), які використовувалися під час проведення онлайн голосування на виборах міських голів та губернаторів на території рф;
• магістральні маршрутизатори "Ростелеком";
• сервери державного порталу цифрових послуг рф "Госуслуги".
Внаслідок атаки деякий час була паралізована робота цифрових сервісів на яких проводилося онлайн-голосування і багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах рф.
"В будівлі ЦВК ліг інтернет – йде атака" - емоційно прокоментувала кібернапад голова російської ЦВК Елла Панфілова.
Про проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили і у Роскомнагляді. За їхніми даними "через збої у мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі".
Доповнення
13 вересня ударні БпЛА Головного управління розвідки здійснили ураження критично важливого для російського ВПК підприємства хімічної промисловості рф та другий за розміром на росії виробник хімічної продукції органічного синтезу - ПАТ "Метафракс Кемикалс" в пермському краї рф.