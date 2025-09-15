Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на сервери російської ЦВК

$41.310.00
Ексклюзив
05:44 • 13269 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 14111 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 16979 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 24787 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 49157 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 69255 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 103832 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86138 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84323 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46849 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 13211 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 13687 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 7774 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 10951 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 12297 перегляди
Публікації
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 836 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 13269 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 15259 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 93732 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 65964 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 678 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 2520 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 21250 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 27964 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 76952 перегляди
Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на сервери російської ЦВК

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК 14 вересня 2025 року, перешкоджаючи онлайн-голосуванню. Це призвело до паралізації роботи цифрових сервісів та неможливості багатьом росіянам проголосувати.

Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на сервери російської ЦВК

Через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну атаку на ресурси російської центральної виборчої комісії у так званий "єдиний день голосування" 14 вересня 2025 року, Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в ГУР.

Як повідомило джерело в українській розвідці, метою кібератаки стало перешкоджання проведенню онлайн голосування на російських виборах, які окупаційна влада проводить в тому числі на тимчасово окупованих територіях України

- говориться у повідомленні.

Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, задіяні у проведенні незаконних виборів:

• сервери центральної виборчої комісії (ЦИК) та платформа дистанційного електронного голосування (ДЕГ), які використовувалися під час проведення онлайн голосування на виборах міських голів та губернаторів на території рф;

• магістральні маршрутизатори "Ростелеком";

• сервери державного порталу цифрових послуг рф "Госуслуги".

Внаслідок атаки деякий час була паралізована робота цифрових сервісів на яких проводилося онлайн-голосування і багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів в регіонах рф.

"В будівлі ЦВК ліг інтернет – йде атака" - емоційно прокоментувала кібернапад голова російської ЦВК Елла Панфілова.

Про проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили і у Роскомнагляді. За їхніми даними "через збої у мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі".

Доповнення

13 вересня ударні БпЛА Головного управління розвідки здійснили ураження критично важливого для російського ВПК підприємства хімічної промисловості рф та другий за розміром на росії виробник хімічної продукції органічного синтезу - ПАТ "Метафракс Кемикалс" в пермському краї рф.

Павло Зінченко

