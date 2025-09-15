Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на сервери російської ЦВК

Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК 14 вересня 2025 року, перешкоджаючи онлайн-голосуванню. Це призвело до паралізації роботи цифрових сервісів та неможливості багатьом росіянам проголосувати.