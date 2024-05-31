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Гривня продовжує падіння: НБУ вчергове підвищив курс долара до історичного максимуму

Гривня продовжує падіння: НБУ вчергове підвищив курс долара до історичного максимуму

Київ • УНН

 • 20155 перегляди

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму - курс на 3 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5373 грн за 1 долар.

У п'ятницю, 31 травня, Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Про це пише УНН з посиланням на дані регулятора. 

Деталі 

Офіційний курс на 3 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5373 грн за 1 долар (+0,0372 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 31 травня - 40,5001.

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Натомість курс євро становитиме 43,985 гривні за 1 євро (0,1679 грн). Це також максимум.

На міжбанку сьогодні курс виріс на 2 копійки до 40,59-40,62 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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