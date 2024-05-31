Гривна продолжает падение: НБУ в очередной раз повысил курс доллара до исторического максимума

В пятницу, 31 мая, Национальный банк Украины снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные регулятора.

Детали

Официальный курс на 3 июня 2024 года установлен на следующем уровне: 40,5373 грн за 1 доллар (+0,0372 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 31 мая - 40,5001.

Зато курс евро составит 43,985 гривны за 1 евро (0,1679 грн). Это также максимум.

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 40,59-40,62 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Напомним

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