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Підвищення акцизів на пальне підтримали у парламентському комітеті: що пропонується

Підвищення акцизів на пальне підтримали у парламентському комітеті: що пропонується

Київ • УНН

 • 22446 перегляди

Парламентський комітет підтримав підвищення акцизів на пальне, щоб привести законодавство України у відповідність з нормами ЄС.

Рішення про збільшення акцизів на пальне схвалив профільний парламентський комітет, Верховній Раді рекомендовано ухвалити відповідний законопроєкт за основу, повідомив у п'ятницю перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, пише УНН.  

Деталі

"Комітет підтримав реєстр. №11256 про збільшення акцизів на паливо. За основу", - повідомив Железняк у Telegram.

З його слів, "дуже цікава ситуація з акцизом на газ". "Замість акцизу по директиві (70 євро) він буде 277 євро", - зауважив нардеп.

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Як зазначив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР ухвалити за основу відповідний урядовий проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку".

З його слів, законопроект має на меті приведення законодавства України у відповідність до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію у частині наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС. 

Підвищення акцизів на цигарки схвалив парламентський комітет31.05.24, 13:56 • 19678 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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