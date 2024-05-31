Підвищення акцизів на пальне підтримали у парламентському комітеті: що пропонується
Київ • УНН
Парламентський комітет підтримав підвищення акцизів на пальне, щоб привести законодавство України у відповідність з нормами ЄС.
Рішення про збільшення акцизів на пальне схвалив профільний парламентський комітет, Верховній Раді рекомендовано ухвалити відповідний законопроєкт за основу, повідомив у п'ятницю перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Комітет підтримав реєстр. №11256 про збільшення акцизів на паливо. За основу", - повідомив Железняк у Telegram.
З його слів, "дуже цікава ситуація з акцизом на газ". "Замість акцизу по директиві (70 євро) він буде 277 євро", - зауважив нардеп.
Як зазначив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР ухвалити за основу відповідний урядовий проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку".
З його слів, законопроект має на меті приведення законодавства України у відповідність до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію у частині наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС.
Підвищення акцизів на цигарки схвалив парламентський комітет31.05.24, 13:56 • 19678 переглядiв