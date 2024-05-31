Повышение акцизов на топливо поддержали в парламентском комитете: что предлагается

Решение об увеличении акцизов на топливо одобрил профильный парламентский комитет, Верховной Раде рекомендовано принять соответствующий законопроект за основу, сообщил в пятницу первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"Комитет поддержал реестр. № 11256 об увеличении акцизов на топливо. За основу", - сообщил Железняк в Telegram.

По его словам, "очень интересная ситуация с акцизом на газ". "Вместо акциза по директиве (70 евро) он будет 277 евро", - отметил нардеп.

Как отметил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять за основу соответствующий правительственный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога".

По его словам, законопроект имеет целью приведение законодательства Украины в соответствие с нормами законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации в части приближения ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС.

Повышение акцизов на сигареты одобрил парламентский комитет