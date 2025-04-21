Громадська організація в Італії оскаржить у прокуратурі закриття Колізею під час візиту Венса

Незалежна громадська асоціація Codacons в Італії подасть скаргу до прокуратури через дострокове закриття Колізею в неділю заради посилення безпеки під час візиту до Риму віце-президента США Джей Ді Венса. Про це повідомляє Ansa, пише УНН.

Це, безперечно, серйозна неповага до численних туристів, які купили квиток, і тих, хто стояв у черзі, щоб потрапити до Колізею. Ми хочемо зрозуміти, чи може цей епізод також стати підставою для кримінального розслідування на підставі можливого переривання надання громадських послуг на шкоду користувачам - пояснив президент асоціації Карло Рієнці, організації, що спеціалізується на кейсах захисту довкілля і прав споживачів.

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У великодню неділю, 20 квітня, Колізей у Римі був закритий для туристів через очікуване відвідування пам’ятки родиною Венса. Проте, як стало відомо, туди вирушила тільки його дружина Уша, а американський віце-президент залишився на віллі Таверна.

Адміністрація закладу не пустила туристів всередину Колізею, що викликало розчарування та протести серед гостей Риму, які витратилися на квитки та не змогли потрапити усередину.

Нагадаємо

Віце-президент США Джей Ді Венс мав коротку зустріч з Папою Франциском у Ватикані на Великдень.