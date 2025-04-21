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Financial Times

Общественная организация в Италии обжалует в прокуратуре закрытие Колизея во время визита Пенса

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Итальянская ассоциация Codacons подаст жалобу из-за досрочного закрытия Колизея на Пасху для безопасности вице-президента США. СМИ сообщают, что только его жена посетила достопримечательность, что возмутило туристов.

Общественная организация в Италии обжалует в прокуратуре закрытие Колизея во время визита Пенса

Независимая общественная ассоциация Codacons в Италии подаст жалобу в прокуратуру из-за досрочного закрытия Колизея в воскресенье ради усиления безопасности во время визита в Рим вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает Ansa, пишет УНН.

Это, несомненно, серьезное неуважение к многочисленным туристам, купившим билет, и тем, кто стоял в очереди, чтобы попасть в Колизей. Мы хотим понять, может ли этот эпизод также стать основанием для уголовного расследования на основании возможного прерывания предоставления общественных услуг в ущерб пользователям 

- пояснил президент ассоциации Карло Риенци, организации, специализирующейся на кейсах защиты окружающей среды и прав потребителей.

Детали

В пасхальное воскресенье, 20 апреля, Колизей в Риме был закрыт для туристов из-за ожидаемого посещения достопримечательности семьей Вэнса. Однако, как стало известно, туда отправилась только его жена Уша, а американский вице-президент остался на вилле Таверна.

Администрация заведения не пустила туристов внутрь Колизея, что вызвало разочарование и протесты среди гостей Рима, потратившихся на билеты и не сумевших попасть внутрь.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс имел короткую встречу с Папой Франциском в Ватикане на Пасху.

Лилия Набока

Лилия Набока

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