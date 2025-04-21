Общественная организация в Италии обжалует в прокуратуре закрытие Колизея во время визита Пенса
Киев • УНН
Итальянская ассоциация Codacons подаст жалобу из-за досрочного закрытия Колизея на Пасху для безопасности вице-президента США. СМИ сообщают, что только его жена посетила достопримечательность, что возмутило туристов.
Независимая общественная ассоциация Codacons в Италии подаст жалобу в прокуратуру из-за досрочного закрытия Колизея в воскресенье ради усиления безопасности во время визита в Рим вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает Ansa, пишет УНН.
Это, несомненно, серьезное неуважение к многочисленным туристам, купившим билет, и тем, кто стоял в очереди, чтобы попасть в Колизей. Мы хотим понять, может ли этот эпизод также стать основанием для уголовного расследования на основании возможного прерывания предоставления общественных услуг в ущерб пользователям
Детали
В пасхальное воскресенье, 20 апреля, Колизей в Риме был закрыт для туристов из-за ожидаемого посещения достопримечательности семьей Вэнса. Однако, как стало известно, туда отправилась только его жена Уша, а американский вице-президент остался на вилле Таверна.
Администрация заведения не пустила туристов внутрь Колизея, что вызвало разочарование и протесты среди гостей Рима, потратившихся на билеты и не сумевших попасть внутрь.
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Вэнс имел короткую встречу с Папой Франциском в Ватикане на Пасху.