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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Готував ракетно-дронові удари та прорив диверсійно-розвідувальних груп на Харківщині: затримано інформатора рф

Київ • УНН

 • 24961 перегляди

СБУ запобігла спробам росіян отримати розвідувальні дані про оборону Харкова, затримавши інформатора, який готував ракетні та безпілотні удари, а також прорив диверсійних груп у регіоні.

Готував ракетно-дронові удари та прорив диверсійно-розвідувальних груп на Харківщині: затримано інформатора рф

Служба безпеки запобігла новим спробам спецслужб рф отримати стратегічно важливу інформацію про оборону Харкова. За наявними даними, агресор готував нові ракетно-дронові удари та прорив диверсійно-розвідувальних груп до північних околиць міста. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Для отримання розвідданих ворог залучив свого інформатора – ідейного прихильника рашизму, який проживає у передмісті обласного центру.

Встановлено, що окупанти залучили чоловіка до співпраці через популярний чат знайомств у месенджері Телеграм. Там зв’язкова російської спецслужби, видаючи себе за пересічну громадянку рф, запропонувала мешканцю Харківщини близькі стосунки.

Після того як він "клюнув" на пропозицію, жінка поступово залучила його до розвідувально-підривної діяльності. За її вказівками фігурант обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали інформатора на гарячому, коли він фотографував спецтранспорт українських воїнів. На місці події у нього вилучено телефон, який фігурант використовував для комунікації зі своєю російською "подругою" та фотофіксації військових об’єктів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

"Зливав" позиції ЗСУ під Бахмутом: зрадник отримав 15 років тюрми18.06.24, 16:19 • 21749 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
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