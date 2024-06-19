Служба безопасности предотвратила новые попытки спецслужб рф получить стратегически важную информацию об обороне Харькова. По имеющимся данным, агрессор готовил новые ракетно-дронные удары и прорыв диверсионно-разведывательных групп к северным окраинам города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Для получения разведданных враг привлек своего информатора - идейного сторонника рашизма, который проживает в пригороде областного центра.

Установлено, что оккупанты привлекли мужчину к сотрудничеству через популярный чат знакомств в мессенджере Телеграмм. Там связная российской спецслужбы, выдавая себя за обычную гражданку рф, предложила жителю Харьковщины близкие отношения.

После того как он "клюнул" на предложение, женщина постепенно привлекла его к разведывательно-подрывной деятельности. По ее указаниям фигурант обходил северные территории Харьковского района, где скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали информатора с поличным, когда он фотографировал спецтранспорт украинских воинов. На месте происшествия у него изъят телефон, который фигурант использовал для коммуникации со своей российской "подругой" и фотофиксации военных объектов.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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