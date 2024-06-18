Благодаря доказательной базе Службы безопасности к реальному сроку заключения приговорен еще один агент военной разведки рф, который действовал в Донецкой области. Злоумышленник передавал агрессору геолокации подразделений ВСУ, участвовавших в боях под Бахмутом весной 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Оккупанты использовали разведданные для планирования боевых операций с использованием авиабомб, тяжелой артиллерии и штурмовых групп. Контрразведчики СБУ задержали российского агента во время контрдиверсионных мероприятий в мае 2023 года, - говорится в сообщении.

Детали

Тогда следователи Службы безопасности установили, что задержанным является житель Константиновки, который был дистанционно завербован кадровым сотрудником российской спецслужбы. Для коммуникации с оккупантами агент использовал анонимный чат в мессенджере, в котором регулярно удалял переписку.

За выполнение вражеских задач предатель надеялся получить денежное "вознаграждение", которое должно было поступить на его банковскую карточку.

Однако, СБУ задержала агента ранее, когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил 15 лет тюрьмы.

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