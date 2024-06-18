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"Зливав" позиції ЗСУ під Бахмутом: зрадник отримав 15 років тюрми

Київ • УНН

 • 21749 перегляди

Агента військової розвідки рф засуджено до 15 років ув'язнення за передачу російським окупантам геолокаційних даних підрозділів Збройних Сил України під Бахмутом.

"Зливав" позиції ЗСУ під Бахмутом: зрадник отримав 15 років тюрми

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного агента воєнної розвідки рф, який діяв на Донеччині. Зловмисник передавав агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які брали участь у боях під Бахмутом навесні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Окупанти використовували розвіддані для планування бойових операцій з використанням авіабомб, важкої артилерії та штурмових груп. Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час контрдиверсійних заходів у травні 2023 року,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Тоді слідчі Служби безпеки встановили, що затриманим є мешканець Костянтинівки, який був дистанційно завербований кадровим співробітником російської спецслужби. Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, в якому регулярно видаляв листування.

За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати грошову "винагороду", що мала надійти на його банківську картку.

Однак, СБУ затримала агента раніше, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану) та призначив 15 років тюрми.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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