Керівник Офісу президента Єрмак підтвердив свій візит до Туреччини

$42.090.03
48.790.00
ukenru
Ексклюзив
08:21 • 4076 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
08:10 • 6028 перегляди
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВСPhotoVideo
Ексклюзив
08:06 • 8786 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 12592 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 9880 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:06 • 23984 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
19 листопада, 03:05 • 17636 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 29122 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 49906 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 38928 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.2м/с
65%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику19 листопада, 00:52 • 20972 перегляди
Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям19 листопада, 01:42 • 21894 перегляди
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС19 листопада, 02:01 • 25917 перегляди
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльностіVideo19 листопада, 02:38 • 11826 перегляди
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла 05:59 • 13357 перегляди
Публікації
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
08:06 • 8868 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
07:42 • 12635 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 46988 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 66069 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 109149 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мухаммед ібн Салман
Реджеп Тайїп Ердоган
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Тернопіль
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo07:49 • 2592 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 21513 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 23380 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 22507 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 41365 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Ту-95

Керівник Офісу президента Єрмак підтвердив свій візит до Туреччини

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив свій візит до Туреччини у складі делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Він повідомив, що перебуває на постійному зв’язку зі спецпредставником Президента США Стівом Віткоффом для припинення російської агресії.

Керівник Офісу президента Єрмак підтвердив свій візит до Туреччини

Керівник ОП прибув до Туреччини  у складі делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на сторінку Андрія Єрмака у соцмережі.

Деталі

Андрій Єрмак перебуває в складі делегації президента Володимира Зеленського у Туреччині. Про своє прибуття керуючий Офісом Президента України повідомив на своїй офіційній сторінці.

Прибув до Туреччини у складі делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Усі заплановані зустрічі відбуваються за графіком та в робочій атмосфері. Перебуваю на постійному зв’язку з представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема зі спецпредставником Президента США Стівом Віткоффом. Разом з американськими партнерами працюємо над припиненням російської агресії проти України та досягненням справедливого й сталого миру.  

- повідомив Єрмак. 

Напередодні кореспондент британського видання The Economist Олівер Керролл на своїй сторінці в соцмережі Х повідомляв, що візит Єрмака до Туреччини, 19 листопада, та переговори з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом начебто були скасовані. 

Нагадаємо

13 листопада керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Розмова стосувалася перспектив отримання Україною "репараційної позики" за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна