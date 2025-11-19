Керівник Офісу президента Єрмак підтвердив свій візит до Туреччини
Київ • УНН
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив свій візит до Туреччини у складі делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Він повідомив, що перебуває на постійному зв’язку зі спецпредставником Президента США Стівом Віткоффом для припинення російської агресії.
Керівник ОП прибув до Туреччини у складі делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на сторінку Андрія Єрмака у соцмережі.
Деталі
Андрій Єрмак перебуває в складі делегації президента Володимира Зеленського у Туреччині. Про своє прибуття керуючий Офісом Президента України повідомив на своїй офіційній сторінці.
Прибув до Туреччини у складі делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Усі заплановані зустрічі відбуваються за графіком та в робочій атмосфері. Перебуваю на постійному зв’язку з представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема зі спецпредставником Президента США Стівом Віткоффом. Разом з американськими партнерами працюємо над припиненням російської агресії проти України та досягненням справедливого й сталого миру.
Напередодні кореспондент британського видання The Economist Олівер Керролл на своїй сторінці в соцмережі Х повідомляв, що візит Єрмака до Туреччини, 19 листопада, та переговори з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом начебто були скасовані.
Нагадаємо
13 листопада керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Розмова стосувалася перспектив отримання Україною "репараційної позики" за рахунок доходів від заморожених російських активів.