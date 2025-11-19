Глава Офиса президента Ермак подтвердил свой визит в Турцию
Киев • УНН
Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил свой визит в Турцию в составе делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским. Он сообщил, что находится на постоянной связи со спецпредставителем Президента США Стивом Виткоффом для прекращения российской агрессии.
Глава ОП прибыл в Турцию в составе делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на страницу Андрея Ермака в соцсети.
Андрей Ермак находится в составе делегации президента Владимира Зеленского в Турции. О своем прибытии глава ОП сообщил на официальной странице.
Прибыл в Турцию в составе делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским. Все запланированные встречи проходят по графику и в рабочей атмосфере. Нахожусь на постоянной связи с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со спецпредставителем Президента США Стивом Виткоффом. Вместе с американскими партнерами работаем над прекращением российской агрессии против Украины и достижением справедливого и устойчивого мира.
Накануне корреспондент британского издания The Economist Оливер Кэрролл на своей странице в соцсети Х сообщал, что визит Ермака в Турцию, 19 ноября, и переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом якобы были отменены.
13 ноября руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой. Разговор касался перспектив получения Украиной "репарационного займа" за счет доходов от замороженных российских активов.