Голова МЗС Польщі хоче "сміливішого" підходу США щодо України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі заявив, що Україні потрібно більше зброї та коштів для перемоги. Він підкреслив необхідність стратегії для перемоги, а не лише для виживання України.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що перспективи України на успіх у захисті від росії можуть залежати від того, чи буде адміністрація президент США Джо Байдена сміливішою. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Перспективи України на успіх у захисті від росії можуть залежати від того, "чи буде адміністрація Байдена сміливішою" і чи надасть вирішальну підтримку між виборами та інавгурацією наступного президента США, заявив голова МЗС Польщі.
"Ми хотіли б мати стратегію для перемоги у цій війні, а не просто для того, щоб Україна витримала", - сказав Сікорський.
Він зазначив, що Україні необхідно більше зброї та більше коштів для створення власної зброї, адже "це єдина мова, яку розуміє путін".
Також Сікорський заявив, що Україна має право завдавати ударів по законних російських військових цілях, включаючи аеродроми, які використовуються для проведення нищівних атак, додавши, що побоювання Заходу щодо ескалації конфлікту перебільшені.
"Щоразу, коли ми обговорювали поставку чогось Україні, путін погрожував ескалацією", - сказав Сікорський.
Рішення уряду США дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів на великі відстані "безумовно допоможе", додав міністр.
Нагадаємо
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України, а його пропозиція віддати Крим під мандат ООН для організації референдуму пролунала у межах гіпотетичної дискусії.