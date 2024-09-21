Глава МИД Польши хочет «более смелого» подхода США в отношении Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши заявил, что Украине нужно больше оружия и средств для победы. Он подчеркнул необходимость стратегии для победы, а не только для выживания Украины.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что перспективы Украины на успех в защите от России могут зависеть от того, будет ли администрация президент США Джо Байдена смелее. Об этом он сказал в интервью изданию Bloomberg, передает УНН.
Детали
Перспективы Украины на успех в защите от России могут зависеть от того, «будет ли администрация Байдена смелее» и окажет ли решающую поддержку между выборами и инаугурацией следующего президента США, заявил глава МИД Польши.
«Мы хотели бы иметь стратегию для победы в этой войне, а не просто для того, чтобы Украина выдержала», - сказал Сикорский.
Он отметил, что Украине необходимо больше оружия и больше средств для создания собственного оружия, ведь «это единственный язык, который понимает Путин».
Также Сикорский заявил, что Украина имеет право наносить удары по законным российским военным целям, включая аэродромы, которые используются для проведения сокрушительных атак, добавив, что опасения Запада относительно эскалации конфликта преувеличены.
«Каждый раз, когда мы обсуждали поставку чего-то Украине, Путин угрожал эскалацией», - сказал Сикорский.
Решение правительства США разрешить Украине использовать американское оружие для ударов на большие расстояния «безусловно поможет», добавил министр.
Напомним,
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, а его предложение отдать Крым под мандат ООН для организации референдума прозвучало в рамках гипотетической дискуссии.