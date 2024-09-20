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Сікорський пояснив свої слова щодо референдуму в Криму: пропозиція пролунала у рамках гіпотетичної дискусії

Сікорський пояснив свої слова щодо референдуму в Криму: пропозиція пролунала у рамках гіпотетичної дискусії

Київ • УНН

 • 24851 перегляди

Глава МЗС Польщі заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України. Пропозиція щодо Криму пролунала в рамках гіпотетичної дискусії про реалізацію ідей Зеленського.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України, а його пропозиція віддати Крим під мандат ООН для організації референдуму пролунала у рамках гіпотетичної дискусії. Про це пише Onet, передає УНН.

Польща, безумовно, підтримує територіальну цілісність України, у цьому немає сумнівів, і я на цьому неодноразово наголошував. Проте на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів у режимі не для протоколу (конфіденційно, без цитування), де ми задавалися питанням, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського щодо повернення Криму. Він говорив про дипломатичну діяльність 

- сказав Сікорський.

Також він прокоментував публікації ЗМІ про "суперечку" із Зеленським у Києві, зазначивши, що Польща підтримує Україну військово, фінансово, гуманітарно, але, як буває між сусідами, інколи є питання, які потрібно вирішити.

"Нам потрібні більш жваві та ще інтенсивніші контакти з Україною для її вступу до Європейського Союзу, а також ми сподіваємося, що Україна також проявить чутливість до наших вимог", - додав Сікорський.

Нагадаємо

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для організації референдуму про те, хто є його законними жителями. В Меджлісі кримськотатарського народу заявили, подібні заяви є "неприпустимими та цинічними".

МЗС України зреагували на пропозицію польського міністра передати Крим під мандат ООН, щоб провести там "чесний референдум".

Павло Башинський

Павло Башинський

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