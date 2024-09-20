Сікорський пояснив свої слова щодо референдуму в Криму: пропозиція пролунала у рамках гіпотетичної дискусії

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України, а його пропозиція віддати Крим під мандат ООН для організації референдуму пролунала у рамках гіпотетичної дискусії. Про це пише Onet, передає УНН.

Польща, безумовно, підтримує територіальну цілісність України, у цьому немає сумнівів, і я на цьому неодноразово наголошував. Проте на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів у режимі не для протоколу (конфіденційно, без цитування), де ми задавалися питанням, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського щодо повернення Криму. Він говорив про дипломатичну діяльність