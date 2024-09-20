Сікорський пояснив свої слова щодо референдуму в Криму: пропозиція пролунала у рамках гіпотетичної дискусії
Київ • УНН
Глава МЗС Польщі заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України. Пропозиція щодо Криму пролунала в рамках гіпотетичної дискусії про реалізацію ідей Зеленського.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України, а його пропозиція віддати Крим під мандат ООН для організації референдуму пролунала у рамках гіпотетичної дискусії. Про це пише Onet, передає УНН.
Польща, безумовно, підтримує територіальну цілісність України, у цьому немає сумнівів, і я на цьому неодноразово наголошував. Проте на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів у режимі не для протоколу (конфіденційно, без цитування), де ми задавалися питанням, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського щодо повернення Криму. Він говорив про дипломатичну діяльність
Також він прокоментував публікації ЗМІ про "суперечку" із Зеленським у Києві, зазначивши, що Польща підтримує Україну військово, фінансово, гуманітарно, але, як буває між сусідами, інколи є питання, які потрібно вирішити.
"Нам потрібні більш жваві та ще інтенсивніші контакти з Україною для її вступу до Європейського Союзу, а також ми сподіваємося, що Україна також проявить чутливість до наших вимог", - додав Сікорський.
Нагадаємо
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для організації референдуму про те, хто є його законними жителями. В Меджлісі кримськотатарського народу заявили, подібні заяви є "неприпустимими та цинічними".
МЗС України зреагували на пропозицію польського міністра передати Крим під мандат ООН, щоб провести там "чесний референдум".