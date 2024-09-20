Сикорский объяснил свои слова о референдуме в Крыму: предложение прозвучало в рамках гипотетической дискуссии

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, а его предложение отдать Крым под мандат ООН для организации референдума прозвучало в рамках гипотетической дискуссии. Об этом пишет Onet, передает УНН.

Польша, безусловно, поддерживает территориальную целостность Украины, в этом нет сомнений, и я это неоднократно подчеркивал. Однако на конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме не для протокола (конфиденциально, без цитирования), где мы задавались вопросом, как реализовать предложения самого президента Зеленского по возвращению Крыма. Он говорил о дипломатической деятельности - сказал Сикорский.

Также он прокомментировал публикации СМИ о "споре" с Зеленским в Киеве, отметив, что Польша поддерживает Украину военно, финансово, гуманитарно, но, как бывает между соседями, иногда есть вопросы, которые нужно решить.

"Нам нужны более оживленные и еще более интенсивные контакты с Украиной для ее вступления в Европейский Союз, а также мы надеемся, что Украина также проявит чувствительность к нашим требованиям", - добавил Сикорский.

Напомним

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для организации референдума о том, кто является его законными жителями. В Меджлисе крымскотатарского народа заявили, подобные заявления являются "недопустимыми и циничными".

МИД Украины отреагировали на предложение польского министра передать Крым под мандат ООН, чтобы провести там "честный референдум".