Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів

Понад 1200 представників кіноіндустрії, серед яких Лів Шрайбер, Маїм Бялік та Дебра Мессінг, підписали відкритий лист, у якому засуджують заклики бойкотувати ізраїльське кіно. Вони зазначають, що такий бойкот пригнічує мистецтво та не сприяє миру, пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Некомерційні організації Creative Community for Peace та The Brigade опублікували відкритий лист, у якому закликали майже 4000 зірок, які оббіцяли підтримати бойкот, зокрема Емму Стоун і Хоакіна Фенікса, переглянути свою позицію. До нового листа приєдналися й інші відомі діячі кіно та шоубізнесу, серед яких Джин Сіммонс, Шерон Осборн, Грег Берланті, Джеррі О’Коннелл, Хоуї Мандел, Дженніфер Джейсон Лі, Ліза Едельштейн, Ерін Фостер, Ентоні Едвардс, Ребекка Де Морней, Шеррі Лансінг та Хаїм Сабан.

Ми знаємо силу кіно. Ми знаємо силу історії. Ось чому ми не можемо мовчати, коли історію перетворюють на зброю, коли брехню маскують під справедливість, а митців вводять в оману, щоб вони посилювали антисемітську пропаганду - починається лист.

"Обіцянка, поширена під прапором "Кінопрацівники за Палестину", не є актом совісті. Це документ дезінформації, який виступає за свавільну цензуру та знищення мистецтва. Цензурувати саме ті голоси, які намагаються знайти спільну мову та висловити свою людяність, неправильно, неефективно та є формою колективного покарання", - ідеться далі.

Першу обіцянку бойкоту, опубліковану 8 вересня, підписали кінематографісти та продюсери, які заявили, що відмовлятимуться від співпраці з ізраїльськими установами та компаніями, нібито причетними до "геноциду та апартеїду проти палестинського народу". Серед підписантів, крім Емми Стоун та Хоакіна Фенікса, були Йоргос Лантімос, Ава Дюверне, Адам Маккей, Бутс Райлі, Олівія Колман, Лілі Гладстон, Марк Руффало, Тільда Свінтон, Хав’єр Бардем та інші.

У новому відкритому листі зазначається, що попри заклики до бойкоту, багато діячів лівої кіно- та телеіндустрії відкрито виступають проти ізраїльського уряду на власний ризик. Лише минулого тижня фільм "Море", який розповідає про палестинського хлопчика, що ризикує життям, щоб потрапити на пляж у Тель-Авіві, здобув головний приз на ізраїльській премії "Офір" та став національним відбірковим кандидатом на "Оскар". Після цього міністр спорту та культури Ізраїлю пообіцяв скоротити фінансування премії.

Коли митці бойкотують інших митців виключно через їхню країну походження, це є відвертою дискримінацією та зрадою нашої ролі як оповідачів. Історія показує нам, що бойкоти проти євреїв вже давно є інструментом авторитарних режимів - приєднуючись до цих зусиль, ці митці свідомо чи несвідомо приєднуються до темної спадщини антисемітизму - заявив Мессінг.

Бялик додав: "Художники та творчі особи мають унікальну можливість і відповідальність нагадати світові про нашу спільну людяність. Бойкот кінематографістів, студій, продюсерських компаній та окремих осіб лише тому, що вони є ізраїльтянами, підживлює розбрат і сприяє тривожній культурі маргіналізації. Крім того, ця обіцянка бойкоту ніяк не сприяє припиненню війни в Газі, поверненню заручників додому і не допомагає стримати тривожне зростання антисемітизму в усьому світі".

Новий відкритий лист також з'явився одразу після того, як Paramount засудила заклик до бойкоту у своїй заяві від 12 вересня.

"Ми не погоджуємося з нещодавніми спробами бойкотувати ізраїльських кінематографістів", – сказала головний директор з комунікацій Paramount Мелісса Цукерман.

Замовчування окремих творчих митців через їхню національність не сприяє кращому розумінню та не просуває справу миру. Світова індустрія розваг повинна заохочувати митців розповідати свої історії та ділитися своїми ідеями з аудиторією по всьому світу. Нам потрібно більше залучення та комунікації, а не менше - йдеться далі в заяві.

Нагадаємо

