Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Более 1200 представителей киноиндустрии, включая Лива Шрайбера и Маим Бялик, подписали открытое письмо, осуждающее призывы бойкотировать израильское кино. Они утверждают, что бойкот подавляет искусство и не способствует миру, а также является формой дискриминации.

Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов

Более 1200 представителей киноиндустрии, среди которых Лив Шрайбер, Маим Бялик и Дебра Мессинг, подписали открытое письмо, в котором осуждают призывы бойкотировать израильское кино. Они отмечают, что такой бойкот подавляет искусство и не способствует миру, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Некоммерческие организации Creative Community for Peace и The Brigade опубликовали открытое письмо, в котором призвали почти 4000 звезд, обещавших поддержать бойкот, в частности Эмму Стоун и Хоакина Феникса, пересмотреть свою позицию. К новому письму присоединились и другие известные деятели кино и шоу-бизнеса, среди которых Джин Симмонс, Шэрон Осборн, Грег Берланти, Джерри О’Коннелл, Хоуи Мандел, Дженнифер Джейсон Ли, Лиза Эдельштейн, Эрин Фостер, Энтони Эдвардс, Ребекка Де Морней, Шерри Лансинг и Хаим Сабан.

Мы знаем силу кино. Мы знаем силу истории. Вот почему мы не можем молчать, когда историю превращают в оружие, когда ложь маскируют под справедливость, а художников вводят в заблуждение, чтобы они усиливали антисемитскую пропаганду

- начинается письмо.

"Обещание, распространенное под флагом "Киноработники за Палестину", не является актом совести. Это документ дезинформации, который выступает за произвольную цензуру и уничтожение искусства. Цензурировать именно те голоса, которые пытаются найти общий язык и выразить свою человечность, неправильно, неэффективно и является формой коллективного наказания", - говорится далее.

Первое обещание бойкота, опубликованное 8 сентября, подписали кинематографисты и продюсеры, заявившие, что будут отказываться от сотрудничества с израильскими учреждениями и компаниями, якобы причастными к "геноциду и апартеиду против палестинского народа". Среди подписантов, кроме Эммы Стоун и Хоакина Феникса, были Йоргос Лантимос, Ава Дюверне, Адам Маккей, Бутс Райли, Оливия Колман, Лили Гладстон, Марк Руффало, Тильда Суинтон, Хавьер Бардем и другие.

В новом открытом письме отмечается, что несмотря на призывы к бойкоту, многие деятели левой кино- и телеиндустрии открыто выступают против израильского правительства на собственный риск. Только на прошлой неделе фильм "Море", рассказывающий о палестинском мальчике, который рискует жизнью, чтобы попасть на пляж в Тель-Авиве, получил главный приз на израильской премии "Офир" и стал национальным отборочным кандидатом на "Оскар". После этого министр спорта и культуры Израиля пообещал сократить финансирование премии.

Когда художники бойкотируют других художников исключительно из-за их страны происхождения, это является откровенной дискриминацией и предательством нашей роли как рассказчиков. История показывает нам, что бойкоты против евреев уже давно являются инструментом авторитарных режимов - присоединяясь к этим усилиям, эти художники сознательно или бессознательно присоединяются к темному наследию антисемитизма

- заявил Мессинг.

Бялик добавил: "Художники и творческие личности имеют уникальную возможность и ответственность напомнить миру о нашей общей человечности. Бойкот кинематографистов, студий, продюсерских компаний и отдельных лиц только потому, что они являются израильтянами, подпитывает раздор и способствует тревожной культуре маргинализации. Кроме того, это обещание бойкота никак не способствует прекращению войны в Газе, возвращению заложников домой и не помогает сдержать тревожный рост антисемитизма во всем мире".

Новое открытое письмо также появилось сразу после того, как Paramount осудила призыв к бойкоту в своем заявлении от 12 сентября.

 "Мы не согласны с недавними попытками бойкотировать израильских кинематографистов", – сказала главный директор по коммуникациям Paramount Мелисса Цукерман.

Замалчивание отдельных творческих художников из-за их национальности не способствует лучшему пониманию и не продвигает дело мира. Мировая индустрия развлечений должна поощрять художников рассказывать свои истории и делиться своими идеями с аудиторией по всему миру. Нам нужно больше вовлеченности и коммуникации, а не меньше

- говорится далее в заявлении.

Напомним

Ранее УНН писал, что более 1800 международных кинопрофессионалов, включая известных актеров и режиссеров, подписали обязательство прекратить сотрудничество с израильскими киноинституциями. Они считают эти организации причастными к "издевательствам" Израиля над палестинцами.

Алена Уткина

Новости МираУНН Lite
Израиль
Тель-Авив