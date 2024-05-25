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Глава НАТО підтримав право України завдати удару по рф західною зброєю

Глава НАТО підтримав право України завдати удару по рф західною зброєю

Київ • УНН

 • 108910 перегляди

Генеральний секретар НАТО заявив, що Україна має право захищатися від російської агресії, використовуючи західну зброю, включаючи удари по російській території.

Генсек НАТО виступив за право України бити по рф західною зброєю. Про це повідомляє The Economist, передає УНН.

Деталі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму інтерв'ю заявив, що Україна має право захищатись проти агресії терористичної держави, використовуючи західну зброю під час ударів по рф.

Україна має право захищатись. І це включає удари по цілях на території рф

- зазначив Єнс Столтенберг.

Крім того, Столтенберг прокоментував заклики ексгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена щодо дозволу країнам НАТО у Східній Європі збивати російські ракети та безпілотники, що націлені на Україну. Проте, генсек НАТО зазначив, що альянс не буде стороною в конфлікті та не планує відправляти війська на Україну. Він закликав союзників переглянути обмеження на використання зброї, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку.

Настав час, щоб союзники подумали, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони пожертвували Україні

- підкреслив Єнс Столтенберг.

Блінкен підтримує надання дозволу Україні вражати цілі в рф американською зброєю - ЗМІ23.05.24, 09:50 • 21897 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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